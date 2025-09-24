Grip mevsimi başladı! 65 yaş üstü ve kronik hastalara aşı ücretsiz

Mevsim sonbahar. Hava tam anlamıyla soğudu diyemeyiz ama ne giyeceğimizi şaşırdığımız o mevsimi yaşıyoruz. Hastalıklar da yavaş yavaş evlerin kapıların içeri girmeye başladı. Pek çok önlem var alabileceğimiz. Ama kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için durum biraz farklı. Çünkü grip onlar için ciddi bir sağlık riski demek. Uzmanlar da işte bu yüzden grip aşısı olmalarını öneriyor.

