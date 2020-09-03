Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl grip ve zatürre aşılarına yoğun ilgi var. Peki grip aşısı kimlere yapılmalı? Grip aşısı ne zaman yapılıyor? Zatürre aşısı Kovid-19 kaynaklı zatürreden korur mu? Kimler grip ve zatürre aşısı yaptırmalı? A Haber canlı yayınına katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Taşbakan, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara grip aşısı yaptırmaları konusunda tavsiye bulunurken, grip vakalarının azaltılmasının bu dönemde koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının elini güçlendireceğini ve koronayı yenmenin daha kolay olabileceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl grip ve zatürre aşılarına yoğun ilgi var. Peki grip aşısı kimlere yapılmalı? Grip aşısı ne zaman yapılıyor? Zatürre aşısı Kovid-19 kaynaklı zatürreden korur mu? Kimler grip ve zatürre aşısı yaptırmalı? A Haber canlı yayınına katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Taşbakan, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara grip aşısı yaptırmaları konusunda tavsiye bulunurken, grip vakalarının azaltılmasının bu dönemde koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının elini güçlendireceğini ve koronayı yenmenin daha kolay olabileceğini ifade etti.