Gözlük kullanmalı mı kullanmamalı mı? Gözlük gözleri tembelleştirir mi?

Bir çoğumuz artık ekrandan uzak kalamadığımız için gözlük kullanmak zorunda kalıyoruz. Peki halk arasında şehir efsanesi olan gözlük kullanmak gözü tembelleştirir cümlesi doğru mu? Çocuklar gözlük kullanmalı mı? İşte bu soruların cevapları...

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