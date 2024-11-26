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Görüntüler Türkiye’yi ağlatmıştı! Babasını fotoğraflardan tanıyor

Görüntüler Türkiye’yi ağlatmıştı! Babasını fotoğraflardan tanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.11.2024 22:12
Şimdi 2007 yılına götüreceğiz sizi. Bundan tam 17 yıl önce Şırnak Gabar Dağında terhisine 20 gün kala silah arkadaşlarıyla şehit düşmüştü Piyade Onbaşı Kasım Aksoy. Memleketi Şanlıurfa'daki cenazesinde yetim bıraktığı iki kızının gözyaşları hafızalara kazınmıştı. İşte o dönem biri 1, diğeri 2 yaşında olan kardeşler büyüdü. Devletin desteği ile okudu, başarılı eğitim hayatlarını üniversiteyle taçlandırdı. ATV Haber de bugün şehidin emaneti kız kardeşlerin başarı öyküsünü kendilerinden dinledi.
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