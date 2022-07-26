26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar
Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu içerken kaydettiği görüntüleri sosyal medya (TikTok) hesabı üzerinden paylaşan Ümitcan Uygun ile ilgili hazırlanan iddianamenin iadesi hükmünü yasaya aykırı buldu. Kararda, zanlıların uyuşturucu madde kullanımına dair görüntülerinin olduğu video içeriğinin sosyal medya platformlarından paylaşılmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı için yeterli şüphe niteliğinde olduğuna yer verildi.