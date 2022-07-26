26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

Görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 11:59
Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu içerken kaydettiği görüntüleri sosyal medya (TikTok) hesabı üzerinden paylaşan Ümitcan Uygun ile ilgili hazırlanan iddianamenin iadesi hükmünü yasaya aykırı buldu. Kararda, zanlıların uyuşturucu madde kullanımına dair görüntülerinin olduğu video içeriğinin sosyal medya platformlarından paylaşılmış olmasının Cumhuriyet Başsavcılığı için yeterli şüphe niteliğinde olduğuna yer verildi.
Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar
Ümitcan Uygun hakkında savcılıktan flaş karar
Görme engelli vatandaşa ölüm tehditleri
Görme engelli vatandaşa ölüm tehditleri
Metrobüste iğrenç taciz kamerada!
Metrobüste iğrenç taciz kamerada!
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyzede yeni gelişme
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyzede yeni gelişme
Bursa’daki çöp ev skandalında yeni gelişme
Bursa'daki çöp ev skandalında yeni gelişme
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi!
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi!
Terör operasyonu! 16 kişi gözaltında
Terör operasyonu! 16 kişi gözaltında
5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”
"5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu
Doktor Canan Sağlam’ın Kim Milyoner Olmak İster?’de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye’yi duygulandırdı
Doktor Canan Sağlam'ın Kim Milyoner Olmak İster?'de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı
Mezbahadan çekilen görüntüler şoke etti
Mezbahadan çekilen görüntüler şoke etti
Çocuğun sağlık durumu nasıl?
Çocuğun sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster