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Görüntüler Tunceli'den! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan anları vatandaş kayda aldı... Avını yerken böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 20.03.2023 16:05
Türkiye'nin farklı noktalarında belgesel tadında görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Tunceli'de seyir halindeki bir vatandaş doğada ender rastlanan bir manzarayı cep telefonu ile görüntüledi. Bakın koruma altındaki iki türden hangisi av oldu...
Avını yerken vatandaş görüntüledi AVINI YERKEN VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

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