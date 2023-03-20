Görüntüler Tunceli'den! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan anları vatandaş kayda aldı... Avını yerken böyle görüntülendi

Türkiye'nin farklı noktalarında belgesel tadında görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Tunceli'de seyir halindeki bir vatandaş doğada ender rastlanan bir manzarayı cep telefonu ile görüntüledi. Bakın koruma altındaki iki türden hangisi av oldu...

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