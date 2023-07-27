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Görüntüler Tunceli'den... Kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor

İHA
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Giriş: 27.07.2023 11:19
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde kamp yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen ayıyı bekliyor. Bir vatandaş tarafından tavada uzatılan yemeği yiyen ayı adeta vadinin maskotu haline geldi.
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