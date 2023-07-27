Görüntüler Tunceli'den... Kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde kamp yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen ayıyı bekliyor. Bir vatandaş tarafından tavada uzatılan yemeği yiyen ayı adeta vadinin maskotu haline geldi.

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