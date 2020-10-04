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Görüntüler sosyal medyayı salladı! Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme

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Giriş: 04.10.2020 14:26
Güncelleme:04.10.2020 14:43
Son dakika haberi... Mersin'de Halil Y. ismindeki cani baba yaşları küçük olan 3 çocuğunu canlı yayında tekme tokat dövdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çocuklarını darp eden baba, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyaya düşen, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiğine dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.Y.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

16, 13 ve 9 yaşındaki üç çocuğu ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Çocuklarını darp eden cani baba hakkında flaş gelişme
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