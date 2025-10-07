Görüntüler Marmaris’ten! Farenin yaşam savaşı kamerada

Domuzlar ve fare istilasıyla gündemden düşmeyen Marmaris'te sağanak yağmur sonrası taşan rögardan kafasını dışarıya çıkaran bir fare boğulmamak için yoğun çaba sarf etti. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN