Barış anlaşması piyasaları sarstı: Altında dev yükseliş, petrolde sert düşüş!

ABD ile İsrail arasında sağlanan barış anlaşması küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına yol açtı. Anlaşma haberinin ardından petrol fiyatları sert bir geri çekilmeyle 80-85 dolar seviyelerine kadar gerilerken, barışın getirdiği iyimser dalga altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Finans Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcılar için "manipülasyon" uyarısında bulundu.