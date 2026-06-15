Ortadoğu’da dengeler değişiyor:Trump’tan Netanyahu’ya şok baskı

Ortadoğu'da diplomasi trafiği baş döndürücü bir hızla devam ederken, sıcak bölgedeki güç savaşlarının perde arkası aralanıyor. Arka kapı diplomasisinin ilmek ilmek işlendiği bu kritik süreçte,Başkan Erdoğan’ın olası sabotajlara karşı yaptığı tarihi uyarı sahadaki gerilimi had safhaya çıkardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber ekranlarında ateş hattındaki son gelişmeleri değerlendirerek, enerji tesislerinden Lübnan’daki işgal politikasına, ABD’nin pragmatik hamlelerinden İsrail’in köşeye sıkışmışlığına kadar çok konuşulacak bir analize imza attı.