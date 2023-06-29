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Görüntüler Elazığ'dan! Yılanların dansı kamerada

İHA
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Giriş: 29.06.2023 10:30
Elazığ’da, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte belgeselleri aratmayan anlar...
Görüntüler Elazığdan! Yılanların dansı kamerada GÖRÜNTÜLER ELAZIĞ'DAN! YILANLARIN DANSI KAMERADA

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Görüntüler Elazığ’dan! Yılanların dansı kamerada
Görüntüler Elazığ'dan! Yılanların dansı kamerada
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