07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.12.2019

Görenler tekrar bakıyor! Rize'de sarmaşıklar arasındaki saklı ev |Video

Rize’de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor. Görenlerin tekrar baktığı evi bazı vatandaşlar sığına benzetiyor. İşte sarmaşıklar arasındaki saklı kalmış o ev...

Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor. Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.

Merkez Tophane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 3 cephesinden 2'si ilgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kapandı. Geriye kalan tek cephesini de sarmaya başlayan sarmaşıklar nedeniyle ev ilginç bir görünüm kazandı.

Kimi insanlar için hoş görüntüye sahip olan ev bazı insanlar için ise fazla korkutucu. Evin korkunç göründüğünü dile getiren Paşa Gür isimli genç "Daha önce böyle bir ev hiç görmedim, çok ilginç, değişik. Böyle bir evde yaşamak istemem. Çok değişik, otların içinde bir ev resmen. Korkutucu bir ev" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Görenler sığınak zannediyor!
Görenler sığınak zannediyor!
Bolu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bolu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Yer: İstanbul! Şaştı kaldılar
Yer: İstanbul! Şaştı kaldılar
Feci kazadan mucize kurtuluş
Feci kazadan mucize kurtuluş
Emniyetten “poşet” operasyonu
Emniyetten “poşet” operasyonu
Balon balıkları Kızıldeniz’e kaçtı
Balon balıkları Kızıldeniz’e kaçtı
Marmaray'ın önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı
Marmaray'ın önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı
Okul koridorunda dehşet dolu anlar!
Okul koridorunda dehşet dolu anlar!
Foça'da kadın komandoların zorlu eğitimi
Foça'da kadın komandoların zorlu eğitimi
Soyunma odasında dehşete düşüren görüntüler
Soyunma odasında dehşete düşüren görüntüler
Dehşet! Genç kızı sokak ortasında dövdü
Dehşet! Genç kızı sokak ortasında dövdü
Ceren'i okuldan arkadaşı anlattı! Gözyaşları sel oldu...
Ceren'i okuldan arkadaşı anlattı! Gözyaşları sel oldu...
Daha Fazla Video Göster