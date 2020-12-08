Görenler şaştı kaldı! Hindilerin futbol keyfi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sırasında iki hindi, okulun bahçesinde önlerine bırakılan futbol topu ile uzun süre oynadı. Karşıdaki kaleye kadar topu sürüp gol atan hindiler görenleri şaşırttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Cemil Meriç Kız Meslek Lisesinde bulunan ve öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak ve evlerdeki israfı önlemek gibi amaçlarla başlatılan proje kapsamında yetiştirilen 200'ü aşkın hayvan arasında yer alan hindilerin futbol yeteneği görenleri şaşırtıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra okuldaki sessizliği fırsata çeviren hindiler, günlerinin büyük bir bölümünü futbol topu ile oynayarak geçiriyor.



Hayvanları beslemek için her gün okula gelen Okul Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Sami Çomak ve 13 yaşındaki Kurtalmış Çomak tarafından hindilerin futbol yeteneğini fark edildi. Yaklaşık 10 gün önce babası ile birlikte geldiği okulun bahçesinde, babasının hayvanlara yem verdiği esnada tek başına top oynayan Kurtalmış Çomak, futbol topuna bahçede gezen hindilerin de tepki verdiğini gördü. Hindilerle birlikte oynayan Kurtalmış Çomak, hayvanların bıkmadan usanmadan saatlerce futbol topu ile oynadığını fark etti. Durumu babasına da söyleyen Kurtalmış Çomak, hemen cep telefonu ile o anları kayıt altına almaya başladı. Tüm hünerlerini sergileyen hindiler, karşı kaleye kadar topu sürerek, topu ağlara gönderdi.