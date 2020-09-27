Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor. Mokhtari, "Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı" ifadelerini kullandı.

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor. Mokhtari, "Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı" ifadelerini kullandı.