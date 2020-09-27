27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2020 14:54
Güncelleme:27.09.2020 15:30
İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor. Mokhtari, "Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı" ifadelerini kullandı.

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor. Mokhtari, "Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı" ifadelerini kullandı.

Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR! AĞRILARI DAHİL HER ŞEYİ ÇEKİYOR

Ağrıları dahil her şeyi çekiyor
Ağrıları dahil her şeyi çekiyor
Tehlikeli selfie! Çekirdek yiyip...
Tehlikeli selfie! Çekirdek yiyip...
Aydın Söke'de orman yangını!
Aydın Söke'de orman yangını!
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Pendik’te ormanlık alanda yangın
Pendik’te ormanlık alanda yangın
İstanbul Bahçelievler'de dehşet
İstanbul Bahçelievler'de dehşet
Ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak Milyoner'e katıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak Milyoner'e katıldı
Hasta yakınından doktora ölüm tehdidi! ''Çocuklarını yetim bırakmak istemem...''
Hasta yakınından doktora ölüm tehdidi! ''Çocuklarını yetim bırakmak istemem...''
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Çapa saldırganı tutuklandı! Sağlık personelini darp etmişti
Çapa saldırganı tutuklandı! Sağlık personelini darp etmişti
İnanılır gibi değil! Kapı açıldı yola fırladı
İnanılır gibi değil! Kapı açıldı yola fırladı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti çatıya uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti çatıya uçtu
Daha Fazla Video Göster