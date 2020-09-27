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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor. Mokhtari, "Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.09.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 15:42
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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.

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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para, hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda durabiliyor.

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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

İRAN'IN MIKNATIS ADAMI

İçinde metal bulunan her şey, Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. İran'ın mıknatıs adamı olarak bilinen Mokhtari'nin bu özelliği görenleri şaşırtıyor.

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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

EŞİNDEN KENDİSİNE GEÇEN KOL AĞRISIYLA FARKETTİ

Mokhtari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen benim kontrolüm altında. İstediğim zaman kontrolümü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim. Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince yeteneğimi geliştirdim" diye konuştu.

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Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

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