Görenler hayrete düşüyor! Ağrıları dahil her şeyi çekiyor

EŞİNDEN KENDİSİNE GEÇEN KOL AĞRISIYLA FARKETTİ

Mokhtari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen benim kontrolüm altında. İstediğim zaman kontrolümü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim. Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince yeteneğimi geliştirdim" diye konuştu.