02 Mart 2025, Pazar
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Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki... | İstanbul’da köy hayatı: Çatalca Kestanelik Köyü’nde yaşam
İstanbul'da şehirden uzak Çatalca'nın Kestanelik Köyü'nde yaşam nasıl geçiyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Hüseyin Koçak sizler için görüntüledi. Soğuk havada kolsuz tişörtüyle gezen “Uche” lakaplı vatandaş ise dikkat çekti. Yayın sırasında karı yüzüne ve kollarına sürdü. “Bana 'Çatalca Rambo’su diyorlar. Üşümüyorum.” ifadelerini kullanan vatandaş bir de performansını sergiledi. İşte o anlar...