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Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki... | İstanbul’da köy hayatı: Çatalca Kestanelik Köyü’nde yaşam

Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki... | İstanbul’da köy hayatı: Çatalca Kestanelik Köyü’nde yaşam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 11:03
İstanbul'da şehirden uzak Çatalca'nın Kestanelik Köyü'nde yaşam nasıl geçiyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Hüseyin Koçak sizler için görüntüledi. Soğuk havada kolsuz tişörtüyle gezen “Uche” lakaplı vatandaş ise dikkat çekti. Yayın sırasında karı yüzüne ve kollarına sürdü. “Bana 'Çatalca Rambo’su diyorlar. Üşümüyorum.” ifadelerini kullanan vatandaş bir de performansını sergiledi. İşte o anlar...
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Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki... | İstanbul’da köy hayatı: Çatalca Kestanelik Köyü’nde yaşam
Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki...
Gören telefona sarılıyor! Öyle bir şey yaptı ki...
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