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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu’nun eski halini görenler bukadar da olmaz dedi! İşte Cihat Süvarioğlu’nu eski hali...

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Giriş: 22.01.2022 18:48
Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Süvarioğlu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Oyunculuğuyla konuşulan Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun inanılmaz değişimi...
İşte Cihat Süvarioğlu’nu eski hali...
İşte Cihat Süvarioğlu’nu eski hali...
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