22 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu’nun eski halini görenler bukadar da olmaz dedi! İşte Cihat Süvarioğlu’nu eski hali...
Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Süvarioğlu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Oyunculuğuyla konuşulan Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun inanılmaz değişimi...