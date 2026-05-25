CHP’de “mutlak butlan” depremi: Özel yönetimi gitti, Kılıçdaroğlu geri döndü
Ana muhalefet partisi CHP'de yargıdan gelen "mutlak butlan" kararıyla siyasi dengeler kökten sarsıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay’ı geçersiz saymasıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, genel başkanlık koltuğu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na geçti. Karar sonrası genel merkez koridorlarında polisle Özel destekçileri arasında arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları yeniden duvarlara asıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde yaşanan o kaos dolu günde neler yaşandığını anlattı.