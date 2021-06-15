Gönül coğrafyasından Müslüman kalplere çifte ezan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filibe ziyareti esnasında Filibe Muradiye Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte çifte ezan okudu.