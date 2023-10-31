Gökyüzünü gören telefona sarıldı! O ilimizde nadir görülen olay

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir anda gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayını gören bazı vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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