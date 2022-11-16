16 Kasım 2022, Çarşamba
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Gökyüzünden 'birlik' mesajı! Bordo berelilerin 20'li tutuş gösterisi hayran bıraktı
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.