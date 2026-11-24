Otomobilde sahte yedek parça tehlikesi! Uzman isim hayati uyarılarda bulundu

Otomobil bakım maliyetlerinin yükselmesi, sahte yedek parça tehlikesini de gündeme getirdi. Fren sisteminden motor yağına, filtrelerden aydınlatma sistemlerine kadar birçok alanda kullanılan taklit ürünler, araçlara zarar verirken sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atabiliyor. Oto tamir uzmanı Ferhat Lafçı, sahte yedek parçalar ile kaliteli yan sanayi ürünleri arasındaki farklara dikkat çekti. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Senat Destanoğlu, sahte yedek parça tehlikesini görüntüleyerek konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.