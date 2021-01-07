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Gökyüzünde hayrete düşüren görüntü
Son dakika haberi... Çin'deki Lugu Gölü'nün üzerinde görüntülenen "gökkuşağı bulutları" görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar görenleri hayrete düşürdü.
Son dakika haberi... Çin'deki Lugu Gölü'nün üzerinde görüntülenen "gökkuşağı bulutları" görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar görenleri hayrete düşürdü.