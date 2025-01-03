03 Ocak 2025, Cuma

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Gökyüzünde buluşma: Ay ve venüs Hatay semalarında

Gökyüzünde buluşma: Ay ve venüs Hatay semalarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 23:18
Hatay'da akşam saatlerinde gökyüzünde eşsiz bir manzara oluştu. Hilal şeklindeki Ay ve hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, vatandaşlara unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Hatay'da akşam saatlerinde gökyüzü, doğa ve astronomi meraklılarına unutulmaz bir manzara sundu. Hilal şeklindeki Ay'ın hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde gözlemlendi.

Sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzündeki bu eşsiz görsel şöleni hayranlıkla izledi. Bazı vatandaşlar, Ay ve Venüs'ün oluşturduğu manzarayı telefonlarıyla görüntüleyerek anı ölümsüzleştirdi.

Astronomik olaylar meraklıları için önemli bir görsel şölen sunan bu buluşma, şehirde kısa sürede gündem oldu. Özellikle berrak gökyüzü sayesinde Hatay semalarındaki bu eşsiz an daha da etkileyici bir hal aldı.

Hilal ve Venüs'ün nadir görülen bu zarif uyumu, gökyüzüyle ilgilenenlerin yanı sıra, manzarayı tesadüfen gören vatandaşlarda da hayranlık uyandırdı.

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Gökyüzünde buluşma: Ay ve venüs Hatay semalarında
Gökyüzünde buluşma: Ay ve venüs Hatay semalarında
Gökyüzünde buluşma: Ay ve venüs Hatay semalarında
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