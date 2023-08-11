Gökyüzü gözlem etkinliği başladı! Bakanlardan A Haber’e özel açıklamalar

Astronomi meraklıları 3 gün boyunca gökyüzü turuna çıkacak. Antalya’da gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kacır, “Ay’a kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz.” dedi.

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