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Gökyüzü gözlem etkinliği başladı! Bakanlardan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 06:56
Astronomi meraklıları 3 gün boyunca gökyüzü turuna çıkacak. Antalya’da gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kacır, “Ay’a kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz.” dedi.
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