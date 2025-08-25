Göçükte kalan işçi böyle kurtarıldı

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazısı sırasında meydana geldi. Alt yapı çalışmasında göçük oluştu. O sırada bir işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

