Göçükte kalan işçi böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 16:10
Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazısı sırasında meydana geldi. Alt yapı çalışmasında göçük oluştu. O sırada bir işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
