Göçerlerin zorlu yayla mesaisi! Sümbül Dağı eteklerinde zorlu yaşam…

Hakkari'nin sarp zirvelerinde Sümbül Dağı'nın eteklerinde göçerler, doğanın kucaklayıcı ama bir o kadar da zorlayıcı kollarında hayatlarını sürdürüyorlar. A Haber ekibi Mergü Batan Yaylası’nda göçerlerin zorlu mesaisine ortak oldu. Gelin şimdi onların hikayesine kulak verelim...

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