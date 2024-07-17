17 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Göcek'te feci trafik kazası:1 ölü, 10 yaralı
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan Göcek Tüneli çıkışı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.