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Göcek'te feci trafik kazası:1 ölü, 10 yaralı

Göcek'te feci trafik kazası:1 ölü, 10 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.07.2024 20:41
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan Göcek Tüneli çıkışı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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