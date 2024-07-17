Göcek'te feci trafik kazası:1 ölü, 10 yaralı

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan Göcek Tüneli çıkışı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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