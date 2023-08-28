28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Göcek’e lüks yat akını! Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Birebirinden ünlü sanatçıları ve iş insanalarını ağırlayan Göcek, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.