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Göcek’e lüks yat akını! Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor

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Giriş: 28.08.2023 14:59
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Birebirinden ünlü sanatçıları ve iş insanalarını ağırlayan Göcek, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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