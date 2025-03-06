Glasgow Rangers maçına gelen turistin ölüm anı güvenlik kamerasında

Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter’ın kırmızı ışıkta karşıya geçtiği ve kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.