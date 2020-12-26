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Giresun'da dağ keçisi avlayan avcıların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

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Giriş: 26.12.2020 18:49
Güncelleme:26.12.2020 18:50
Son dakika haberleri... Ordu'dan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gelen avcılar 10 yaşında erkek bir dağ keçisini vurdu. Dağ keçisinin vurulduktan sonra boynuzlarından sürüklenerek taşınma videosu ise sosyal medyada paylaşıldı.

Skandal görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Avcılar ise doğal dengeyi korumak için belli tür ve yaştaki dağ keçilerinin vurulmasının şart olduğunu öne sürerken, "Av belirli yasalar kapsamında belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. Bilinçli avcılık doğa dengesini sağlamak için yapılan avdır. Sürü dinamiğinin sağlanması içi sürü içerisinde 8 yaşını geçmiş erkek dağ keçileri belirlenir ve bunların avlanması izin yasal izinler verilir. Bu kapsamda yapılan avlar yasaldır" ifadelerini kullandılar.

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