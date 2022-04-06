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Videolar Yaşam Videoları Geyik... Tilki... Domuz... Sosyal medyada beğeni yağdı! İşte vahşi doğadan görüntüler

Geyik... Tilki... Domuz... Sosyal medyada beğeni yağdı! İşte vahşi doğadan görüntüler

İHA
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Giriş: 06.04.2022 14:35
Son dakika haberi... Yaban hayatından kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.
Sosyal medyada beğeni yağdı SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medyada beğeni yağdı
Sosyal medyada beğeni yağdı
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