06 Nisan 2022, Çarşamba
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Geyik... Tilki... Domuz... Sosyal medyada beğeni yağdı! İşte vahşi doğadan görüntüler
Son dakika haberi... Yaban hayatından kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.