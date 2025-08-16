16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 19:32
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik geri dönüşüm fabrikasından yükselen dumanları görenler, 112 itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Plastik malzemelerin alev alması sonucu yükselen dumanlar birçok noktadan görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü
3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Manisa’da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Manisa’da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
İstanbul’da etkili olan poyraz fırtınası şiddetini artırdı
İstanbul’da etkili olan poyraz fırtınası şiddetini artırdı
Ankara’da süt toplama deposunda yangın
Ankara’da süt toplama deposunda yangın
İp düğümlendi pilotun sakinliği faciayı önledi
İp düğümlendi pilotun sakinliği faciayı önledi
CHP’de yeni istifalar olur mu?
CHP’de yeni istifalar olur mu?
Japon türkücü Takeshi!
Japon türkücü Takeshi!
A Haber Trabzon’un Haçka Yaylası’na gitti
A Haber Trabzon'un Haçka Yaylası’na gitti
Şehre Yakın Ulumuhsine Köyü’ne konuk oldu
Şehre Yakın Ulumuhsine Köyü'ne konuk oldu
Bir yaşam iksiri olan gojinin hikayesi!
Bir yaşam iksiri olan gojinin hikayesi!
16 kadın devlet desteği ile mantar üreticisi oldu
16 kadın devlet desteği ile mantar üreticisi oldu
Daha Fazla Video Göster