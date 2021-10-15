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Gerçek 2,5 yıl sonra ortaya çıktı: Ömer Çakmak'ı kör kurşun hayattan koparmış

İHA
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Giriş: 15.10.2021 17:20
İstanbul Şişli’de 2019 yılında çay ocağında çay dağıtırken öldürülen 18 yaşındaki Ömer Çakmak’ın yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili olayda silahı kullandığı ileri sürülen Emre A. (26) ve 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İddiaya göre olayın çay ocağında oturan ve yasa dışı bahis meselesinden aralarında husumet olan kişilere yönelik bir saldırı olduğu ama Çakmak’ın yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.
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