30 Kasım 2022, Çarşamba
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GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK? GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLANI NE ANLAMA GELİYOR?
Son dakika haberi... 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Peki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilanı ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.