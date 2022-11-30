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GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK? GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 13:30
Son dakika haberi... 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Peki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilanı ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Genel hayata etkili afet bölgesi nedir? GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?

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Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi...
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi...
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