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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Düzce ilinin "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşlar "Genel hayata etkili afet bölgesi nedir?", "2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...