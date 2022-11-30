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Haberler Galeri Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Düzce ilinin "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşlar "Genel hayata etkili afet bölgesi nedir?", "2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:31
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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

Genel hayata etkili afet bölgesi nedir sorusunun cevabı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Düzce'de yaşanan 5,9'luk deprem sonrası bölgenin "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Peki Genel hayata etkili afet bölgesi nedir? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?Genel hayata etkili afet bölgesi ne anlama geliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

DÜZCE GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Düzce depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre
yapılıyor.

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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.

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Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?

Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.