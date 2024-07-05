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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! Seyahatsever projesi başvuruları başladı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 05.07.2024 11:34
Son dakika haberleri… Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.
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Seyahatsever projesi başvuruları başladı
Seyahatsever projesi başvuruları başladı
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