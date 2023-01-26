26 Ocak 2023, Perşembe
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Genç mühendis Erdem Akın'ın kahreden ölümü! Acı haberle yıkıldılar
İstanbul Üniversitesi Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Erdem Akın, babasının çalıştığı inşaatın 2. katından düştü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Akın'ın yakınları ve arkadaşları acı haberle yıkıldı.