Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Aksaray'da ilginç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisine halk otobüsü çarptı. Kaza sonrası hastaneye giden aile hayatının şokunu yaşadı. Karnından öyle bir şey çıktı ki genç kızın annesi "Halk otobüsü şoförü iyi ki kızıma çarpmış diyorum. Dün geceden bu yana otobüs şoförüne, kızıma iyi ki çarpmış diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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