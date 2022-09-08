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Haberler Galeri Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Aksaray'da ilginç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisine halk otobüsü çarptı. Kaza sonrası hastaneye giden aile hayatının şokunu yaşadı. Karnından öyle bir şey çıktı ki genç kızın annesi "Halk otobüsü şoförü iyi ki kızıma çarpmış diyorum. Dün geceden bu yana otobüs şoförüne, kızıma iyi ki çarpmış diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 12:12
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Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Lise öğrencisi B.G'ye (17), 25 Ağustos'ta Ankara Caddesi'nde halk otobüsü çarptı.

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Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olan B.G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Burada yapılan tetkiklerde genç kızın karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.

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Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Hastanenin Çocuk Cerrahi Bölümü Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Betül Öztürk tarafından acil şekilde ameliyat edilen B.G'nin karnından 60 santimetre çapına ulaşan yaklaşık 8 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

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Genç kıza halk otobüsü çarptı! Karnından çıkanı görenler şoke oldu: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Operasyona ilişkin bilgi veren Öztürk,17 yaşındaki kız çocuğunun yaralanıp acil servise getirilmesiyle sürecin çok hızlı ilerlediğini söyledi.

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