Geminin dümen palasında tehlikeli yolculuk! Ölümün kıyısında 11 gün yolculuk ettiler

Nijerya'dan yola çıkan bir gemiye kaçak yollarla binen 3 göçmen pes dedirtti. 11 günlük tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler yetkililer tarafından ölmeden önce son anda fark edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN