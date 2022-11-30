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Geminin dümen palasında tehlikeli yolculuk! Ölümün kıyısında 11 gün yolculuk ettiler

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 09:25
Nijerya'dan yola çıkan bir gemiye kaçak yollarla binen 3 göçmen pes dedirtti. 11 günlük tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler yetkililer tarafından ölmeden önce son anda fark edildi.
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