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Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler hayretler içinde kaldı!

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Giriş: 27.07.2020 15:08
Güncelleme:27.07.2020 15:12
Son dakika haberi... Bursa’da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı. İşte gelin arabalarının arkasına yazılan birbirinden ilginç yazıları...

Son dakika haberi... Bursa'da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı. İşte gelin arabalarının arkasına yazılan birbirinden ilginç yazıları...

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler hayretler içinde kaldı! GELİN ARABASINA ÖYLE BİR ŞEY YAZDI Kİ... GÖRENLER HAYRETLER İÇİNDE KALDI!

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
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