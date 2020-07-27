Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler hayretler içinde kaldı!

Son dakika haberi... Bursa’da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı. İşte gelin arabalarının arkasına yazılan birbirinden ilginç yazıları...

Son dakika haberi... Bursa'da damat gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı. İşte gelin arabalarının arkasına yazılan birbirinden ilginç yazıları...