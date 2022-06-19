Gecelik giydirip ağzına silah namlusu sokmuşlardı! Cep telefonlu işkence davasında yeni gelişme

Bursa'da Erhan M.'yi dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ile müşteki sanık Mehmet Şahin ve tartışmada adı geçen tutuksuz sanık Gamze Ü., ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların savunmaları, kamera ile kayda alındı.