22 Eylül 2024, Pazar
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Gecekondu duvarı çöktü araçlar hasar aldı!
Eyüpsultan'da sabahın erken saatlerinde yağış nedeniyle bir gecekondu duvarı araçların üzerine çöktü. Paniğe neden olan gürültü ile uyanan vatandaşlar araçların duvar altında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Aracı zarar gören bir vatandaş Eyüpsultan Belediyesine tepki göstererek ihmalkarlık yapılmaması gerektiğini söyledi ve "Eyüpsultan Belediyesi birisi bir şey yaptığında geliyor da böyle durumda niye gelmiyor? Gündüz burası çoluk çocuk dolu. Bu duvar çocukların üzerine yıkılsaydı ne olacaktı. Benim bir buçuk milyon zararım ne olacak? Böyle ihmalkarlıklar yapılmasın." dedi.