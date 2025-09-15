Gebze’de okul yolunda şiddete soruşturma: Çocukları önünde babaya tokat atan şahıs yakalandı

15 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 15.09.2025 19:56
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, iki çocuğunu okula götüren babaya süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tokat attı. Araçtan inen sürücü, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutarken o anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya dair açıklamasında soruşturma başlatıldığını belirterek "Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Süreç titizlikle takip edilecek" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya babaya tokat atan şüphelinin yakalandığını belirterek "Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır." açıklamasında bulundu.
