ABD ve İran hattında 'kara harekatı' senaryoları!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-İran gerilimini çarpıcı detaylarla analiz etti. Trump'ın 'paraşütçü' çıkışından İran'ın vekil güçleri devreye sokmasına, Hürmüz Boğazı'nın kritik öneminden Çin'in bölgedeki sessiz ama derin gözetimine kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı. Uzman isim, bölgedeki dengelerin sadece askeri değil, teknolojik ve stratejik bir kırılma noktasında olduğunu vurguladı.