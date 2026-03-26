Yangında can veren yaşlı adam sosyal medyada viral olmuştu

Giresun'da katlı evde çıkan yangında Fevzi Demiray (62) hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan yakını Sadullah Başaran (33) ise yaralandı. Fevzi Demiray, geçen yıl ekim ayında Gazi Caddesi’nde, düşük hızda ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından da aracın çarptığı izlenimi vermeye çalışarak kaporta üzerinden kendisini yere bırakmıştı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatan Demiray’ın yanına yaklaşmıştı. Demiray’ın, dakikalarca yolda yattıktan sonra kalkıp, kendi isteğiyle caddeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Sıradaki Videolar
GündemNetanyahu’dan 48 saatlik tazminat talimatı
GündemBakan Bayraktar: Enerji arzında problem yok
GündemTürkiye'nin düşünce ekranı: Enstitü Dijital
GündemDünya ekonomisinde petrol ve gıda şoku!
DünyaTrump: İran anlaşma yapmak istiyor

Gündemden Videolar

Irak resmen savaşa dahil oldu!
ROKETSAN'dan tarihi savunma kalkanı!
ABD İran'da nereyi işgale hazırlanıyor?
İsrail'den İran'ın Meşhed kentine yoğun bombardıman
Darphane’de dev altın mesaisi!
Kara harekatı İran'da iç savaşı tetikler mi?
Hizbullah'ın ilk kez kullandığı füzeler korkuya neden oldu