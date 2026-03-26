Yangında can veren yaşlı adam sosyal medyada viral olmuştu

Giresun'da katlı evde çıkan yangında Fevzi Demiray (62) hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan yakını Sadullah Başaran (33) ise yaralandı. Fevzi Demiray, geçen yıl ekim ayında Gazi Caddesi’nde, düşük hızda ilerleyen bir otomobile yandan çarpmış, ardından da aracın çarptığı izlenimi vermeye çalışarak kaporta üzerinden kendisini yere bırakmıştı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatan Demiray’ın yanına yaklaşmıştı. Demiray’ın, dakikalarca yolda yattıktan sonra kalkıp, kendi isteğiyle caddeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.