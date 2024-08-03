Gazzeli çocuklar büyümeden ölüyor! İsrail 16 binden fazla çocuğu katletti

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer; Gazze. Bir zamanlar Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyordu. Oluşuyordu diyoruz çünkü Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla çocuk katledildi. Onlardan biriydi Fayiz Ebu Ataya. Fazla söze gerek yok. Şimdi Fayiz Ebu Ataya'nın ağzından Gazze'de yaşananları dinleyelim...

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