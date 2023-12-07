Gazze’de çocuk olmak suç mu? İşte dünyanın görmediği Gazzeli çocuklar

2,5 milyon insan… Katledilen çocuklar, öldürülen kadınlar, yoğun bakımda çürüyen bebek cesetleri ve ölüme yürüyen yaşlılar... Bu sözlerin adresi katiller sürüsü İsrail askerinin soykırım yaptığı yer olan Gazze. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir çocuğun hiçbir özelliği hiç kimseyi ilgilendirmemeli. Ancak Gazze’de durum böyle işlemiyor. Dilini, dinini ve ırkı ayrılıyor sonrasında acımasızca katlediliyor. Ve dünya bu masumlara sırtını döndü. İsrail’in kan döküşüne vicdanlarını kapattılar. Siyonizmin esiri olanlar ellerinde çocuk kanı ile yaşamlarını sürdürmeyi tercih ettiler. Çocuklar… Akdeniz’in kıyısında küçücük bir şeritte Gazze’de doğanlar ve bunu suç sayan dünya liderlerine karşı yaşıyorlar.

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